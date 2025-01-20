الدوري الإيطالي
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4 - 1
ن م
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A. Diao 5'G. Strefezza 44'J. Bijol 78' (هدف عكسي)N. Paz 90'
M. Payero 50'
(ش١ 2-0) (ن م 4-1)

كومو v أودينيزيالنتائج والإحصائيات,