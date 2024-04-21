كأس الاتحاد الإنجليزي
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3 - 3جزاء 2 - 4
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E. Simms 71'C. O'Hare 79'H. Wright 90' + 5' (جزاء)
S. McTominay 23'هاري ماغوير 45' + 1'برونو فيرنانديش 58'
(ش١ 0-2) (ن م 3-3) (و إ 3-3)

كوفينتري سيتي v مانشستر يونايتدالنتائج والإحصائيات,