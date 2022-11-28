كأس العالم
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2 - 3
ن م
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G. Cho 58', 61'
M. Salisu 24'M. Kudus 34', 68'
(ش١ 0-2) (ن م 2-3)

كوريا الجنوبية v غاناالنتائج والإحصائيات,