كأس العالم
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2 - 1
ن م
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يونج جونج كيم 27'H. Hwang 90' + 1'
ريكاردو هورتا 5'
(ش١ 1-1) (ن م 2-1)

كوريا الجنوبية v البرتغالالنتائج والإحصائيات,