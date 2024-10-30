كأس ملك إسبانيا
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0 - 2
ن م
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S. Weissman 31'D. Salas 67' (هدف عكسي)
(ش١ 0-1) (ن م 0-2)

كورتيس v غرناطةالنتائج والإحصائيات,