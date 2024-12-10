دوري أبطال أوروبا
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2 - 1
ن م
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E. Quaresma 24' (هدف عكسي)C. Nielsen 84'
G. Catamo 3'
(ش١ 1-1) (ن م 2-1)

كلوب بروج v سبورتنج لشبونةالنتائج والإحصائيات,