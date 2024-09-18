دوري أبطال أوروبا
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0 - 3
ن م
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J. Gittens 76', 86'S. Guirassy 90' + 5' (جزاء)
(ش١ 0-0) (ن م 0-3)

كلوب بروج v بوروسيا دورتموندالنتائج والإحصائيات,