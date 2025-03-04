دوري أبطال أوروبا
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1 - 3
ن م
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M. De Cuyper 12'
ليون بايلي 3'B. Mechele 82' (هدف عكسي)ماركو أسينسيو 88' (جزاء)
(ش١ 1-1) (ن م 1-3)

كلوب بروج v أستون فيلاالنتائج والإحصائيات,