دوري أبطال أوروبا
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2 - 1
ن م
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F. Jutgla 15'غوستاف نيلسون 90' + 4' (جزاء)
وماريو باساليتش 41'
(ش١ 1-1) (ن م 2-1)

كلوب بروج v أتالانتاالنتائج والإحصائيات,

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