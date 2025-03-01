كأس الاتحاد الإنجليزي
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3 - 1
انتهت
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جافيتي تانجانجا 33' (هدف عكسي)دانيال مونوز 40'إدي نيكيتاه 81'
ويسلي هاردينغ 45' + 14'
(½ 2-1) (انتهت 3-1)

كريستال بالاس ضد ميلوالالنتائج والإحصائيات,