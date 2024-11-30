كأس الاتحاد الإنجليزي
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1 - 2
ن م
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B. Njoku 77'
T. Aasgaard 85'J. Smith 119'
(ش١ 0-0) (ن م 1-1) (و إ 1-2)

كامبريدج يونايتد v ويجانالنتائج والإحصائيات,