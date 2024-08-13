كأس رابطة المحترفين
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1 - 2
ن م
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بول ديغبي 57'
مايكل فري 13'P. Smyth 36'
(ش١ 0-2) (ن م 1-2)

كامبريدج يونايتد v كوينز بارك رينجرزالنتائج والإحصائيات,