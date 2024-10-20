الدوري الإيطالي
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3 - 2
ن م
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بينيتو نيكولاس فيولا 38'جوزيه لويس بالومينو 74'S. Coco 78' (هدف عكسي)
أنتونيو سانابريا 41'كارول لينيتي 55'
(ش١ 1-1) (ن م 3-2)

كالياري v تورينوالنتائج والإحصائيات,