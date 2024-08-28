كأس رابطة المحترفين
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3 - 5
ن م
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R. Colwill 21'R. Edwards 48' (هدف عكسي)A. Robertson 57'
M. Fernandes 10'S. Amo-Ameyaw 30'C. Archer 55', 90' + 4'جيمس بري 90' + 1'
(ش١ 1-2) (ن م 3-5)

كارديف سيتي v ساوثامبتونالنتائج والإحصائيات,