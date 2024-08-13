كأس رابطة المحترفين
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1 - 0
ن م
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M. McGuinness 68'R. Colwill 90' + 1'
(ش١ 0-0) (ن م 1-0)

كارديف سيتي v بريستول روفرزالنتائج والإحصائيات,