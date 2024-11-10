الدوري الإيطالي
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3 - 1
ن م
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M. Kean 4', 59', 90' + 2'
S. Serdar 18'
(ش١ 1-1) (ن م 3-1)

فيورنتينا v فيروناالنتائج والإحصائيات,