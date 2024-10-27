الدوري الإيطالي
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5 - 1
ن م
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M. Kean 9', 41'L. Beltran 17' (جزاء)E. Bove 52'ماتس هاميلس 71' (هدف عكسي)
K. Kone 39'
(ش١ 3-1) (ن م 5-1)

فيورنتينا v روماالنتائج والإحصائيات,