الدوري الإيطالي
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2 - 2
ن م
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H. Nicolussi Caviglia 16'G. Oristanio 69'
A. Candela 49' (هدف عكسي)أندريا بيلوتي 56'
(ش١ 1-0) (ن م 2-2)

فينيسيا v كوموالنتائج والإحصائيات,