الدوري الإيطالي
team-logo
1 - 4
ن م
team-logo
C. Tengstedt 35'
S. Esposito 16', 19'L. Cacace 32'L. Colombo 42'
(ش١ 1-4) (ن م 1-4)

فيرونا v إيمبوليالنتائج والإحصائيات,