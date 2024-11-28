الدوري الأوروبي
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4 - 1
ن م
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B. Varga 8' (جزاء), 11'K. Malinowski 53'I. Cisse 74'
E. Botheim 18' (جزاء)
(ش١ 2-1) (ن م 4-1)

فيرنسفاروش v مالمو إف إفالنتائج والإحصائيات,