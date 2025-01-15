الدوري الألماني
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3 - 3
ن م
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M. Gruell 1', 79'مارفين دوسكتش 56'
J. Schoeppner 30'L. Kerber 61'L. Scienza 90' + 5'
(ش١ 1-1) (ن م 3-3)

فيردر بريمن v هايدينهايمالنتائج والإحصائيات,