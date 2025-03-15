الدوري الألماني الدرجة الأولى
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2 - 4
انتهت
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رومانو شميد 39'أندريه سيلفا 45' + 1' (ضربة جزاء)
بليا الاسان 7' (ضربة جزاء), 28', 47'تيم كلينيست 81'
(½ 2-2) (انتهت 2-4)

فيردر بريمن ضد بوروسيا مونشنجلادباخالنتائج والإحصائيات,