الدوري الألماني
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4 - 1
ن م
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M. Gruell 13', 17'ميتشيل وايزر 45'J. Stage 87'
A. Schafer 23'
(ش١ 3-1) (ن م 4-1)

فيردر بريمن v أونيون برلينالنتائج والإحصائيات,