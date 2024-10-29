كأس ملك إسبانيا
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0 - 5
انتهت
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راؤول دي توماس 43' (ضربة جزاء), 48'أوسكار تريخو 45'سيرجيو غوارديولا 68'إتيان إيتو بينيدا 88'
(½ 0-2) (انتهت 0-5)

فيامورييل ضد رايو فاليكانوالنتائج والإحصائيات,