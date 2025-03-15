الدوري الإسباني – لا ليجا
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1 - 2
ن م
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خوان فويث 7'
كيليان مبابي 17', 23'
(ش١ 1-2) (ن م 1-2)

فياريال v ريال مدريدالنتائج والإحصائيات,