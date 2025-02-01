الدوري الإسباني – لا ليجا
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5 - 1
ن م
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آيوزي بيريز 42'بابي جاي 64'سانتي كوميسانيا 70'ثيرنو باري 86'دينيس سواريز 90' + 1'
S. Amallah 90' + 4'
(ش١ 1-0) (ن م 5-1)

فياريال v ريال بلد الوليدالنتائج والإحصائيات,