الدوري الإنجليزي الممتاز
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1 - 4
ن م
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A. Iwobi 20'
M. Cunha 31', 87'J. Gomes 53'غونكالو غيديز 90' + 5'
(ش١ 1-1) (ن م 1-4)

فولهام v وولفرهامبتونالنتائج والإحصائيات,