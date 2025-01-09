كأس الاتحاد الإنجليزي
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4 - 1
ن م
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R. Muniz 26'راؤول خيمينيز 49' (جزاء)يواكيم أندرسن 65'T. Castagne 85'
R. Vata 33'
(ش١ 1-1) (ن م 4-1)

فولهام v واتفوردالنتائج والإحصائيات,