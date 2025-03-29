كأس الاتحاد الإنجليزي
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0 - 3
انتهت
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إيبيريشي إيز 34'إسماعيلا سار 38'إدي نيكيتاه 75'
(½ 0-2) (انتهت 0-3)

فولهام ضد كريستال بالاسالنتائج والإحصائيات,