الدوري الإنجليزي الممتاز
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0 - 2
ن م
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يواكيم أندرسن 37' (هدف عكسي)دانيال مونوز 66'
(ش١ 0-1) (ن م 0-2)

فولهام v كريستال بالاسالنتائج والإحصائيات,

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