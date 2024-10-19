الدوري الإنجليزي الممتاز
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1 - 3
ن م
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راؤول خيمينيز 5'
M. Rogers 9'أولي واتكينز 59'I. Diop 69' (هدف عكسي)
(ش١ 1-1) (ن م 1-3)

فولهام v أستون فيلاالنتائج والإحصائيات,