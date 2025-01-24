الدوري الألماني
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2 - 2
ن م
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P. Wimmer 50'J. Wind 53'
D. Zec 13'S. Skrzybski 80'
(ش١ 0-1) (ن م 2-2)

فولفسبورج v هولشتاين كيلالنتائج والإحصائيات,