الدوري الألماني
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5 - 1
ن م
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J. Wind 3' (جزاء)J. Maehle 60'ماكسيميليان أرنولد 75'L. Nmecha 84', 87'
S. Fukuda 89'
(ش١ 1-0) (ن م 5-1)

فولفسبورج v بوروسيا مونشنجلادباخالنتائج والإحصائيات,