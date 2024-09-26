الدوري الأوروبي
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2 - 1
ن م
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كاجلار سويونكو 26'كريستيان بورجيس 82' (هدف عكسي)
R. Sykes 90' + 3'
(ش١ 1-0) (ن م 2-1)

فنربخشه v يونيون سانت جيلواالنتائج والإحصائيات,