كأس رابطة المحترفين
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2 - 1
ن م
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R. Graydon 12'R. Coughlan 33'
M. Faal 8'
(ش١ 2-1) (ن م 2-1)

فليتوود v وست برومويتش ألبيونالنتائج والإحصائيات,