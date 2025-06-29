كأس العالم للأندية
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2 - 4
انتهت
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جيرسون 33'جورجينيو 54' (ضربة جزاء)
ايريك بولجار 6' (هدف عكسي)هاري كين 10', 73'ليون غوريتسكا 41'
(½ 1-3) (انتهت 2-4)

فلامينجو ضد بايرن ميونخالنتائج والإحصائيات,