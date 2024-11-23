الدوري الإسباني – لا ليجا
team-logo
4 - 2
ن م
team-logo
C. Tarrega 8'هوجو دورو 50', 53'دييجو لوبيز 56'
هوجو دورو 14' (هدف عكسي)E. Avila 66'
(ش١ 1-1) (ن م 4-2)

فالنسيا v ريال بيتيسالنتائج والإحصائيات,