الدوري الإسباني – لا ليجا
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2 - 1
ن م
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دييجو لوبيز 7'عمر صادق 58'
J. Latasa 40'
(ش١ 1-1) (ن م 2-1)

فالنسيا v ريال بلد الوليدالنتائج والإحصائيات,