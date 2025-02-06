كأس ملك إسبانيا
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0 - 5
انتهت
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فيران توريس 3', 17', 30'فيرمين لوبيز 23'لامين يامال 59'
(½ 0-4) (انتهت 0-5)

فالنسيا ضد برشلونةالنتائج والإحصائيات,