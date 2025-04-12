الدوري المصري الممتاز
team-logo
0 - 2
ن م
team-logo
أحمد رمضان بيكهام 73'M. Reda 90' + 9'
(ش١ 0-0) (ن م 0-2)

فاركو v سيراميكا كليوباتراالنتائج والإحصائيات,