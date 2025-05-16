الدوري المصري الممتاز
team-logo
0 - 4
انتهت
team-logo
مروان محسن 10' (ضربة جزاء)محمد عماد 45' + 9'علي محمد الزهدي 58'
(½ 0-2) (انتهت 0-4)

غزل المحلة ضد الجونةالنتائج والإحصائيات,