دوري الخليج العربي
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1 - 2
ن م
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J. Flemmings 72'
B. Planic 26'سردار أزمون 68'
(ش١ 0-1) (ن م 1-2)

عجمان v شباب أهلي دبيالنتائج والإحصائيات,