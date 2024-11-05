كأس ملك إسبانيا
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0 - 5
انتهت
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راؤول جارسيا 50', 80'ايكير بينيتو 54' (ضربة جزاء)خوسي أرناييز 71'مويسيس جوميز 77'
(½ 0-0) (انتهت 0-5)

شيكلانا ضد أوساسوناالنتائج والإحصائيات,