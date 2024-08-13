كأس رابطة المحترفين
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45' + 99'
1 - 2
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A. Trusty 35'L. Brunt 57' (هدف عكسي)L. Marsh 69'A. Ben Slimane 85'
W. Boyle 29'S. Revan 90' + 3'

شيفيلد يونايتد v ريكسهامتعليق مباشر,