دوري أبطال أوروبا
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0 - 2
ن م
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N. Santos 23'V. Gyoekeres 53'
(ش١ 0-1) (ن م 0-2)

شتورم جراتس v سبورتنج لشبونةالنتائج والإحصائيات,