الدوري الألماني الدرجة الأولى
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3 - 4
انتهت
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إرميدين ديميروفيتش 15'نيك ولتيماد 48'جرانيت تشاكا 62' (هدف عكسي)
جيريمي فريمبونج 56'بييرو هينكابي 68'أنجيلو ستيلر 88' (هدف عكسي)باتريك شيك 90' + 4'
(½ 1-0) (انتهت 3-4)

شتوتجارت ضد باير ليفركوزنالنتائج والإحصائيات,