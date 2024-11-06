دوري أبطال أوروبا
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2 - 1
ن م
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O. Zubkov 31'G. Sudakov 41'
K. Imeri 27'
(ش١ 2-1) (ن م 2-1)

شاختار دونيتسك v يونج بويزالنتائج والإحصائيات,