دوري أبطال أوروبا
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1 - 5
ن م
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Kevin 5'
كونراد لايمر 11'توماس مولر 45'M. Olise 70' (جزاء), 90' + 3'جمال موسيالا 87'
(ش١ 1-2) (ن م 1-5)

شاختار دونيتسك v بايرن ميونخالنتائج والإحصائيات,