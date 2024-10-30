كأس ملك إسبانيا
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0 - 6
ن م
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D. de Pedro 2'Relu 27', 62'J. Naranjo 38'T. Senestrari 83'S. Sanchis 86'
(ش١ 0-3) (ن م 0-6)

سي دي لاريدو v ييكلانوالنتائج والإحصائيات,