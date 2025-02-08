الدوري الإسباني – لا ليجا
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3 - 2
ن م
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Fran Beltran 63'J. Rodriguez 65'W. Swedberg 87'
أنتوني 10'دييغو لورينتي 22'
(ش١ 0-2) (ن م 3-2)

سيلتا فيجو v ريال بيتيسالنتائج والإحصائيات,